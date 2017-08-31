Cenk Tosun’a Premier Lig’den iki talip

İngiliz basını, Premier Lig ekipleri Crystal Palace ve Newcastle United'ın Beşiktaş'ın forveti Cenk Tosun ile ilgilendiğini öne sürdü.

Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, iki Premier Lig kulübünün gündemine geldi.

Daily Mail’deki habere göre; Crystal Palace ve Newcastle United, Cenk Tosun için Beşiktaş’ın kapısını çaldı. Haberde; Cenk’in geçen sezon 24 gol atarak Beşiktaş’ın Süper Lig’deki şampiyonluğunda büyük etkisinin olduğundan bahsedilirken, gol yollarında zorlanan iki ekibin Cenk için Beşiktaş’tan cevap beklediği yazıldı.

Crystal Palace, Premier Lig’de henüz ilk 3 haftada golle tanışamadı. Christian Benteke’nin ilk santrfor olduğu takımda yedek forvet Connor Wickham'ın da aşil tendonundan sakatlığı bulunuyor. Londra ekibi transferin son anlarında mutlak suretle rotasyona bir santrfor daha eklemek istiyor. Newcastle United cephesinde ise Dwight Gayle’in Fulham’a transfer olması beklenirken, Cenk’in burada birinci santrfor olma ihtimali de konuşulanlar arasında.

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla toplam 47 maça çıkıp 24 gol atıp 4 de asist yapan Cenk, bu sezon da şu ana kadar 4 maçta 2 gol 1 asistle oynadı.