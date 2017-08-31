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Bodrum Ortakent sahilinde bayram heyecanı!

Yurdun dört bir yanında büyük coşkuyla yaşanan 30 Ağustos Zafer Bayramı, tatilciler tarafından etkinliklerle kutlandı.
09:4631 Ağustos 2017
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Bodrum Ortakent sahilinde bayram heyecanı!

Bayram sevincini bir yüzme etkinliği ile paylaşanlardan bir grup da Ortakent Fink Beach sahilinden Çelebi Adası’na yüzerek dev bir Türk Bayrağı açtılar.

Atakan Atmaca Su Sporları Merkezinin 9. kez düzenlediği geleneksel 30 Ağustos yüzme etkinliğinde onlarca kişi 1,5 km. yüzerek Çelebi Adasına çıktı.

11 yaşından 68 yaşına kadar yurttaşların katıldığı etkinlikte denizde özel güvenlik önlemleri alınmıştı.

İzmir Marşı ile yüzen katılımcıların adada Türk Bayrağını açtıkları anlarda mutlulukları drone kameranın görüntülerine işte böyle yansıyordu :

Bodrum Ortakent sahilinde bayram heyecanı paylaşan: Sozcu

Etiketler
30 Ağustos bayram bodrum kutlama ortakent
Son güncelleme: 10:12 | 31.08.2017
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