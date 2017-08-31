Beşiktaş’tan Andreas Beck’e veda

Beşiktaş, siyah-beyazlı formayla 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Beck'e teşekkür ile veda etti

Beşiktaş, Alman ekibi Stuttgart’a transfer olan oyuncuları Andreas Beck için teşekkür mesajı yayınladı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Futbol takımımızın geçtiğimiz iki sezonda kazandığı Süper Lig şampiyonluklarında büyük pay sahibi olan, sahada gösterdiği özveriyle herkesin takdirini toplayan, karakteriyle ve davranışlarıyla taraftarlarımızın haklı sevgisini kazanan Andreas Beck ile yollarımız ayrıldı. Andreas Beck'e tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin daima hatırlanacağını belirtiriz” denildi.

Beşiktaş, Beck`i Stuttgart`a gönderdi Beşiktaş, 2015 yılında transfer ettiği Andreas Beck'i 2 milyon Euro bedelle eski takımı Stuttgart'a gönderdi. İlgili Haberi Oku