Basketbol Şampiyonası’nda ilk gün geride kaldı

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası, iki grupta oynanan 6 karşılaşmayla başladı. Finlandiya, Fransa'yı uzatmalarda yenerken, Yunanistan ile İtalya rakiplerine fark attı.

Türkiye, Finlandiya, İsrail ve Romanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası, bugün oynanan maçlarla başladı. Şampiyonanın ilk turunda A Grubu müsabakaları Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de, B Grubu karşılaşmaları İsrail’in başkenti Tel Aviv’de, C Grubu mücadeleleri Romanya’nın Cluj Napoca kentinde, D Grubu maçları da İstanbul’da oynanacak.

Organizasyona grup karşılaşmalarının ardından İstanbul’da devam edilecek.

24 takımın mücadele ettiği turnuvanın ilk gününde A ve B Grubları’nda toplam 6 karşılaşma yapıldı. Alınan sonuçlar şu şekilde:

A GRUBU

Slovenya – Polonya: 90 – 81

İzlanda – Yunanistan: 61 – 90

Fransa – Finlandiya: 84 – 86

B GRUBU

Almanya – Ukrayna: 75 – 63

Litvanya – Gürcistan: 77 – 79

İtalya – İsrail: 69 – 48