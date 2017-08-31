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Basketbol Şampiyonası’nda ilk gün geride kaldı

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası, iki grupta oynanan 6 karşılaşmayla başladı. Finlandiya, Fransa'yı uzatmalarda yenerken, Yunanistan ile İtalya rakiplerine fark attı.
23:4531 Ağustos 2017
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Basketbol Şampiyonası’nda ilk gün geride kaldı

Türkiye, Finlandiya, İsrail ve Romanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası, bugün oynanan maçlarla başladı. Şampiyonanın ilk turunda A Grubu müsabakaları Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de, B Grubu karşılaşmaları İsrail’in başkenti Tel Aviv’de, C Grubu mücadeleleri Romanya’nın Cluj Napoca kentinde, D Grubu maçları da İstanbul’da oynanacak.

Organizasyona grup karşılaşmalarının ardından İstanbul’da devam edilecek.

24 takımın mücadele ettiği turnuvanın ilk gününde A ve B Grubları’nda toplam 6 karşılaşma yapıldı. Alınan sonuçlar şu şekilde:

A GRUBU

Slovenya – Polonya: 90 – 81

İzlanda – Yunanistan: 61 – 90

Fransa – Finlandiya: 84 – 86

B GRUBU

Almanya – Ukrayna: 75 – 63

Litvanya – Gürcistan: 77 – 79

İtalya – İsrail: 69 – 48

Etiketler
2017 avrupa basketbol şampiyonası
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