Basketbol Şampiyonası’nda ilk gün geride kaldı

Türkiye, Finlandiya, İsrail ve Romanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası, bugün oynanan maçlarla başladı. Şampiyonanın ilk turunda A Grubu müsabakaları Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de, B Grubu karşılaşmaları İsrail’in başkenti Tel Aviv’de, C Grubu mücadeleleri Romanya’nın Cluj Napoca kentinde, D Grubu maçları da İstanbul’da oynanacak.
Organizasyona grup karşılaşmalarının ardından İstanbul’da devam edilecek.
24 takımın mücadele ettiği turnuvanın ilk gününde A ve B Grubları’nda toplam 6 karşılaşma yapıldı. Alınan sonuçlar şu şekilde:
A GRUBU
Slovenya – Polonya: 90 – 81
İzlanda – Yunanistan: 61 – 90
Fransa – Finlandiya: 84 – 86
B GRUBU
Almanya – Ukrayna: 75 – 63
Litvanya – Gürcistan: 77 – 79
İtalya – İsrail: 69 – 48