Aylar sonra aynı kare bu kez Terim yerine Lucescu!

SKOR – Tonguç Orözü – Türk futbolunun gelecek vadeden yıldız adaylarından Emre Mor, İspanyol ekibi Celta Vigo’ya transferinin ardından Milli Takım’ın 2 Eylül’de Ukrayna ve 5 Eylül’de Hırvatistan ile oynayacağı maçlar için milli takım kampına katıldı.
Genç futbolcu Emre Mor, milli takımın yeni teknik sorumlusu Mircea Lucescu ile antrenman öncesi selamlaşmanın ardından kısa bir sohbet gerçekleştirip antrenmana başladı. Bu sırada çekilen fotoğraf aylar öncesinden yine Emre Mor’un Dortmund transferinin ardından Milli Takım antrenmanına katılmasında Fatih Terim ile arasında geçen görüntüyü hatırlattı.