Aylar sonra aynı kare bu kez Terim yerine Lucescu!

İspanyol ekibi Celta Vigo'ya transfer olan Emre Mor, transferin ardından Mircea Lucescu yönetimindeki Milli Takım kampına katıldı.

SKOR – Tonguç Orözü – Türk futbolunun gelecek vadeden yıldız adaylarından Emre Mor, İspanyol ekibi Celta Vigo’ya transferinin ardından Milli Takım’ın 2 Eylül’de Ukrayna ve 5 Eylül’de Hırvatistan ile oynayacağı maçlar için milli takım kampına katıldı.

Genç futbolcu Emre Mor, milli takımın yeni teknik sorumlusu Mircea Lucescu ile antrenman öncesi selamlaşmanın ardından kısa bir sohbet gerçekleştirip antrenmana başladı. Bu sırada çekilen fotoğraf aylar öncesinden yine Emre Mor’un Dortmund transferinin ardından Milli Takım antrenmanına katılmasında Fatih Terim ile arasında geçen görüntüyü hatırlattı.

Burak salon, Emre Mor takımdan ayrı... Ukrayna maçı hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da Burak Yılmaz salonda, Emre Mor ise takımdan ayrı düz koştu yaptı. İlgili Haberi Oku