Asamoah transferine Spinazzola engeli!

Leonardo Spinazzola'nın menajeri, Atalanta'nın oyuncusuna Juventus'a dönme konusunda izin vermediğini açıkladı. Bu durumda ise Torino ekibinin, Galatasaray'ın gündemindeki Asamoah'ı bırakması zorlaştı!

Galatasaray’ın transferinde büyük uğraş verdiği Asamoah, takımı Juventus’ta kalacak. İtalyan basınında yer alan haberlere göre İtalyan devinin Asamoah yerine transferini düşündüğü Leonardo Spinazzola transferini gerçekleştiremediği için Ganalı oyuncuyu Galatasaray’a vermekten vazgeçti.

Leonardo Spinazzola’nın menajeri Davide Lippi’nin İtalyan Sky Sport’a yaptığı açıklamada “Spinazzola’nın Juventus’a transferi için artık vakit kalmadı. Bu durumda kazanan taraf yok. Transfer olmak isteyen bir oyuncuyu takımda zorla tutan bir teknik direktör ilk defa görüyorum. Oyuncum soyunma odasında tekrardan hoş karşılanır mı bilemiyorum. Ancak o her zaman yaptığı gibi yüzde 100’üyle çalışmaya devam edecek” dedi. İtalyan basını da Spinazzola’nın menajeri Lippi’nin bu açıklamalarının ardından Asamoah’ın en azından ilk yarı sonuna kadar Juventus’ta kalacağını iddia etti.

Juventus daha önce Asamoah’ın transferine sol bek bölgesine oyuncu katmaları durumunda izin verebileceklerini açıklamıştı.