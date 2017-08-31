Antalyaspor, Nazım Sangare ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Almanya'nın 3'üncü lig takımı Osnabrück'ten transfer ettiği sağ bek oyuncu 23 yaşındaki Nazım Sangare ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Döşemealtı İlçesi’ndeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Asbaşkan Şefik Öz ile Antalyaspor yönetim kurulu üyesi Haldun Kilit katıldı. Asbaşkan Öz, “3 yıllık sözleşme yaptık. Nazım Sangare artık kariyerine Antalya’da devam edecek. Futbolcumuza sakatlıksız, başarılarla dolu bir dönem diliyoruz. Antalya’ya hoş geldin” dedi.

Türk pasaportu da bulunan Nazım Sangare, transferinde emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi. Sangare, “Antalyaspor bana büyük şans veriyor. Çok mutluyum. İnşallah Antalya’da mutlu olacağım. Ben hazırım. Formayı alacağım” diye konuştu. Konuşmaların ardından Sangare, kendisini 3 yıllığına Antalyaspor’a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Antalyaspor formasını giyen Sangare, gazetecilere poz verdikten sonra takımının antrenmanına katıldı. Sangare, kariyerinde Almanya’da daha önce de alt liglerde çeşitli takımlarda forma giydi.

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