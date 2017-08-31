A Milli Futbol Takımı, Ukrayna’ya gitti
A Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu yedinci maçında karşılaşacağı Ukrayna maçı için Kharkiv’e gitti.
2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu yedinci maçında A Milli Futbol Takımı 2 Eylül'de Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.
Teknik Direktör Mircea Lucescu idaresindeki Milli takım, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla müsabakanın oynanacağı Ukrayna’nın Kharkiv kentine hareket etti.
31 Ağustos 2017 Uğur Meleke Lucescu`dan hesap sordu! Köşe yazarı Uğur Meleke,son yazısında Milli takım'da yaşanan olaylarla ilgili yazı kaleme aldı. İlgili Haberi Oku