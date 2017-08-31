2017-2018 transfer dönemi ne zaman bitecek? Avrupa’da transfer dönemi bugün bitiyor mu?

Futbolseverler transfers dönemi ne zaman bitiyor merak ediliyor. 2017-2018 sezonunda transfer dönemi Avrupa'da Süper Lig'e göre daha erken son bulacak. Peki 2017-2018 transfer dönemi ne zaman bitecek?

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