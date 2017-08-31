2017-2018 transfer dönemi ne zaman bitecek? Avrupa’da transfer dönemi bugün bitiyor mu?

Takımlar transferlerini tamamlayıp yeni sezonda başarılı olmanın peşinde. 17 Haziranda başlayan transfer dönemi ne zaman bitecek sorusunu araştıranlar yanıtı haberimizde. Futbolseverler Süper Lig 2017-2018 sezonu transfer döneminde tuttuğu takımlarının alacakları oyuncuları araştırıyor. Peki 2017-2018 transfer dönemi ne zaman bitiyor? Kaç gün kaldı? Avrupa’da transfer dönemi daha mı erken bitecek?
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?
2017-2018 transfer dönemi 17 Haizran 2017’de başlamıştı. Süper Lig transfre dönemi TFF’nin açıkladığı takvime göre 8 Eylül 2017’de bitecek. Süper Lig ara transfer dönemi ise 4-31 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Avrupa’nın 5 büyük liginde ise transfer dönemi bugün yani 31 Ağustos 2017 tarihinde son buluyor.
YENİ TRANSFERLER TAKIMA ÇABUK ISINDI
Trabzonspor'da sezon başında takıma katılan 4 oyuncudan 3'ü ilk 3 haftada forma şansı buldu, 5 golde de yeni transferlerin katkısı oldu.
Bordo mavililerde Burak Yılmaz 2 maçta 113 dakika, Juraj Kucka 3 maçta 268 dakika ve Theo Bongonda 3 maçta toplam 129 dakika sahada kalırken, Kamil Ahmet Çörekçi yeni transferler arasında geride kalan 3 haftada forma şansı bulamayan tek isim oldu.