Türkiye Rusya Euro Basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Milli Takım’dan Zafer Bayramı pozu

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da yer aldığı Eurobasket 2017 heyecanı başlıyor. 40.'cısı düzenlecek Eurobasket D grubunda bulunan Türkiye Basketbol Milli takımı, Sırbistan, Rusya, Letonya, Büyük Britanya ve Belçika ile mücadele edecek. Peki Türkiye Rusya Euro Basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Türkiye, Finlandiya, İsrail ve Romanya'nın organize ettiği Eurobasket 2017, yarın başlıyor. Toplam 24 takımın mücadele edeceği organizasyonda Türkiye D grubunda yer alıyor. Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı ilk maçını Rusya ile yapacak. Peki Eurobasket maçları hangi kanalda? Türkiye Rusya basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE RUSYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, D Grubu’nda turnuvada mücadele edecek. Sırbistan, Rusya, Letonya, Büyük Britanya ve Belçika ile Ülker Sports Arena’da oynayacak olan Türkiye, ilk maçını Rusaya ile yapacak.Türkiye Rusya maçı 1 Eylül Cuma günü saat 21.00’da NTV Spor kanalından naklen yayınlanacak.

MİLLİLERİN TURNUVA PROGRAMI

2 Eylül Cumartesi

21.00 Büyük Britanya – Türkiye

4 Eylül Pazartesi

21.00 Sırbistan – Türkiye

5 Eylül Salı

21.00 Türkiye – Belçika

7 Eylül Perşembe

20.45 Letonya – Türkiye

EUROBASKET 2017’DE GRUPLAR

A Grubu Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de, B Grubu İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, C Grubu Romanya'nın Cluj Napoca ve D Grubu karşılaşmaları İstanbul'da oynanacak.

Gruplar yer alan takımlar şöyle:

A Grubu: Fransa, Yunanistan, Polonya, Finlandiya, İzlanda, Slovenya

B Grubu: Litvanya, İtalya, Ukrayna, İsrail, Gürcistan, Almanya

C Grubu: İspanya, Hırvatistan, Çekya, Karadağ, Romanya, Macaristan

D Grubu: Türkiye, Sırbistan, Rusya, Letonya, Belçika, Büyük Britanya

TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI’NDAN ZAFER BAYRAMI POZU

Türkiye'nin ev sahibi ülkeler arasında yer aldığı ve 31 Ağustos-17 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek EuroBasket 2017 öncesi A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Ülker Sports Arena'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde çalışan milliler, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışması gerçekleştirdi.

A Milli Takım, antrenman öncesi yarın kutlanacak 30 Ağustos Zafer Bayramı için de Türk Bayrağı ile basın mensuplarına poz verdi.