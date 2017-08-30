Ümit Özat ile yollar ayrıldı!

Gençlerbirliği kulübü teknik direktör Ümit Özat ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nde teknik direktör Ümit Özat ile yollar ayrıldı.Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada Cavcav şu ifadeleri kullandı;

“İlk üç maçımızın ardından teknik direktörümüz Ümit Özat’la yaptığımız değerlendirmede karşılıklı olarak yolların ayrılmasında karar kıldık. Ümit Özat, Gençlerbirliği’nde yetişen, kulübümüzün en değerli isimlerinden biridir. Bize verdiği hizmetler ve her zamanki yapıcı tutumu için kendisine teşekkür ediyoruz. Ümit Hocamıza bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyorum.”

Gençlerbirliği geride kalan 3 haftada sadece 1 puan alabildi. Başkent ekibi an itibariyle ligde son sırada yer alıyor.

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