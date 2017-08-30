Son dakika Galatasaray, Denayer’i yeniden kiraladı

Galatasaray takımda daha önce 1 sezon kiralık forma giyen Jason Denayer'i yeniden kiraladı.

Galatasaray transferde savunmaya bir takviye daha yaptı. Sarı-kırmızılılar 2 sezon önce takımda kiralık olarak forma giyen Jason Denayer’i kiraladı.

Geçen sezon başında Galatasaray’ın yine kadrosuna atmak istediği 22 yaşındaki Belçikalı savunma oyuncusu, transfer döneminin son saatlerine kadar havalimanında beklemişti ancak Manchester City bu transfer izin vermemişti! Daha sonra ise Denayer, Sunderland’e kiralanmıştı. Denayer, Premier Lig ekibinde 29 maçta 27 kez ilk 11’de sahaya çıkmıştı.

Daha önce Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün de Belçikalı futbolcu için, “Denayer bize dönmek istiyor. Biz de onu almak istiyoruz” demişti.