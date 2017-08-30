Siirt’teki maçta ortalık savaş alanına döndü! Emniyet Müdür Vekili yaralandı

Siirt İl Özel İdare YSEspor ile Batman Petrolspor arasında oynanılan Ziraat Türkiye Kupası 2'nci tur maçında çıkan olaylarda, aralarında Siirt Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay'ın da bulunduğu 6 kişi yaralandı. Olaylara karıştıkları gerekçesiyle 5 taraftar gözaltına alındı.

Ziraat Türkiye Kupası 2’nci tur eleme maçında Siirt İl Özel İdare YSEspor ile Batman Petrolspor, Siirt’te karşı karşıya geldi. Siirt Atatürk Stadyumu’ndaki karşılaşmayı Batman Petrol Spor, Siirt İl Özel İdare YSEspor’u 2-1 yenerek bir üst tura çıkmayı hak kazanırken, maçın bitiş düdüğü ile birlikte saha savaş alanına döndü.

Önce futbolcular arasında başlayan kavgaya, sahaya inen ve birbirlerine taşlarla saldıran her iki takımın taraftarları da katılınca, güvenlik üçleri müdahalede yetersiz kaldı.

Taraftarların futbolcuların güvenlik çemberinde götürüldüğü soyunma odalarını basmaya kalkıştı olaylar sırasında Siirt Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay’ın da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Olaylara karıştıkları belirlenen 5 taraftar gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.