Sigara içmek için balkonlu oda tutan Nainggolan’a Milli Takım şoku!

Roma'nın Belçikalı yıldızı Radja Nainggolan'ı sigara alışkanlığı yaktı...

SKOR DIŞ HABERLER / ÖZEL

Roma’nın orta sahadaki yıldızı Radja Nainggolan sigara içtiği gerekçesiyle Milli Takım kadrosuna alınmadı. Bu karara tepki gösteren Belçikalı oyuncu önce milli formayı bıraktığını açıkladı sonra (Dünya Kupası’nın yaklaştığını hatırlayınca) bu kararından vazgeçti.

“Milli Takıma elveda demeyi düşündüm ama Roma Sportif Direktörü Monchi bana ‘Dünya Kupası’nda oynamalısın’ dedikten sonra vazgeçtim. Şampiyonlar Ligi ile birlikte dünyadaki en güzel şey o”.

Ancak Belçikalı yıldız için dünyada vazgeçemediği “en güzel şeyler” turnuvalardan ibaret değil. Hayat tarzıyla da oldukça eleştirilen 29 yaşındaki futbolcu, en çok sigara tiryakiliği nedeniyle tepki topluyor. Milli Takım’a alınmama temel nedeni olarak da sigara içmesi gösteriliyor.

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Sigara içtiğini kabul eden Nainggolan, Roma formasıyla oldukça başarılı olduğunu ve sahada yüzde 120’sini verdiğini söyleyerek Belçika hocası Roberto Martinez’in kararına itiraz ediyor: “Evet doğru, sigara içiyorum. Bir kere içki içiyorum diye, sonra sigara içiyorum diye… ama bunu yapan sadece ben değilim. Beni milli formadan ayrı bırakan hep spor dışı şeyler. Yaşam tarzımı hiç saklamadım, bundan da utanmıyorum. Ama Roma’daki performansım hep iyi oldu. Eğer taktiksel bir durumsa Martinez bana söylemeli. Ama İtalya’da 13 yıl oynadıktan sonra bu bir mesele olmamalı”.

Belçika Milli Takımı’nın bir önceki teknik direktörü Marc Wilmots ise Nainggolan’ın alışkanlıklarına daha esnek bakıyordu. Vilmots, Nainggolan için otellerde her zaman balkonlu oda tutulduğunu, sigaranın yasak olması halinde oyuncunun odayı darmadağın edeceğini söylemişti.

Radja Nainggolan geçen sezon Roma fomasıyla 37 Seria A, 10 Avrupa Ligi, 4 İtalya kupası ve 2 Şampiyonlar ligi maçı olmak üzere 53 kez sahaya çıktı. Sahada kaldığı 4229 dakikada Belçikalı yıldız 14 gol ve 7 asist ile takımına katkıda bulunurken 5 kez sarı kart ile cezalandırıldı.