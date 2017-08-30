Robin van Persie’nin sosyal medya paylaşımlarının nedeni belli oldu!

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, sakat olduğu için Ankara’ya götürülmeyen Robin Van Persie’nin, Milli Takım kampındaki görüntülerinin sırrı ortaya çıktı...

Hollandalı'nın idmanda attığı gollerden oluşan videonun pazarlama amaçlı servis edildiği öğrenilirken, Kanarya, zararına da olsa RvP'yi satmak istiyor.

Büyük umutlarla gelmişti Fenerbahçe'ye… 12 Temmuz 2015'te RVP'yi taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptığında binlerce taraftar, havaalanına akın etmişti. “Dillere destan” bir törenle 4 yıllık sözleşmeye imza atan Hollandalı için, güzel başlayan macera oldukça hüzünlü devam etti.

Önce Pereira ile yıldızı barışmadı, bitmek bilmeyen sakatlıklar yaşadı… Aykut Kocaman'ın gelişi, RVP için de bir umut ışığıydı fakat yine beklenen olmadı.

Fenerbahçe, bu sezon şu ana kadar 7 resmi maça çıkarken, Hollandalı yıldız bunların sadece 3'üne 11'de başladı. Son olarak omuz bağlarındaki yırtık sebebiyle Gençlerbirliği maçının kadrosuna alınmayan RvP'nin milli takım kampındaki görüntüleri şaşkınlık yaratmıştı.

MAAŞINDA İNDİRİM YAPACAK

RvP'nin sağlı-sollu gelen ortalara yaptığı jeneriklik vuruşlardan oluşan video, geçtiğimiz gün sosyal medyaya düşerken, bu görüntülerin pazarlama amaçlı olduğu ortaya çıktı. Adı uzun bir süredir Feyenoord'la anılan Robin van Persie'nin, bu transferin gerçekleşmesi için büyük çaba gösterdiği ve oynama ihtimali düşük olsa da milli takım kampına katılıp antrenmanlara çıktığı ifade edildi.

Gerek Fenerbahçe gerekse de oyuncu, ayrılık konusunda hem fikir olurken, Hollandalı yıldız, mili arada Feyenoord yetkilileriyle transfer görüşmesi yapacak ve maaşında indirim yapmayı kabul ettiğini karşı tarafta iletecek.

RvP defterini artık kapatmak isteyen Kanarya ise şartlar ne olursa olsun zarar da edilse Van Persie'ye gelen teklifi kabul etmeyi planlıyor.

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