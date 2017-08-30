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Porto’da Aboubakar depremi! Takımdan ayrılıyor…

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Vincent Aboubakar, ayrılmak istediğini Porto yönetimine iletti.
07:0630 Ağustos 2017
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Porto’da Aboubakar depremi! Takımdan ayrılıyor…

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın transfer listesinde bulunan Vincent Aboubakar için Marsilya devreye girdi.

RMC’nin haberine göre Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın uzun süredir ilgilendiği isimlerin başında gelen Portolu Vincent Aboubakar, Marsilya’nın teklifi karşısında kulüpten ayrılmak istediğini Porto yönetimine iletti. Fransa Lig 1 ekiplerinden Marsilya, Aboubakar için Porto’ya 17 Milyon Euro’luk bir teklif sundu. Porto ise bu teklifi reddetti ve Marsilya’dan 20 Milyon Euro talep etti. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.

SÖZLEŞMESİNİN SON SENESİNDE

Porto’daki geleceği henüz netleşmeyen Aboubakar, bu sezon çıktığı 4 maçta 4 gol kaydetti. Henüz kulübüyle sözleşme yenilemeyen Vincent Aboubakar’ın Porto ile olan sözleşmesi Haziran 2018’de sona erecek.

(Haber Türk)

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Etiketler
beşiktaş Fenerbahçe marsilya Porto transfer Vincent Aboubakar
Son güncelleme: 07:10 | 30.08.2017
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