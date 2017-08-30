Oleksandr Karavayev: ‘Beni pahalı buldular’

Fenerbahçe'nin geçen sezon devre arası transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Karavayev, Ukrayna basınına konuştu.

Oleksandr Karavayev Fenerbahçe günleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra menajerinin Türkiye’de transfer çalışmalarını yaptığını belirten Ukraynalı oyuncu, “Türkiye’den ayrılmadan önce menajerim Türkiye’de çok iyi çalıştı. Ama bir sonuca ulaşamadık. Belki de fiyatı çok buldular. Detayları bilmiyorum” dedi.

(Sporx)

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