Neto’dan çılgın istatistik! Neto pas rekortmeni çıktı…

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin Zenit'ten kadrosuna kattığı Neto, yüzde 88 pas yüzdesiyle savunmada öne çıktı.

Fenerbahçe’nin Giuliano’dan sonra bu sezon Zenit’ten transfer ettiği ikinci isim olan Luis Neto, geçen sezonki istatistikleriyle Rus Ligi’ne damga vuran isimlerden biri oldu.

KJAER’DEN AŞAĞI DEĞİL

Portekizli stoper tam bir pas ustası. Geçen sezon yüzde 88’lik bir pas oranı yakalayarak bu alanda Rus Ligi’nin “kralı” oldu. Ayrıca 88 pas arası yapan, 146 da sahipsiz top kazanan 29 yaşındaki futbolcu, bu kategorilerde de üstünlüğü kimseye kaptırmadı.

Defanstan oyun kurma ve top çıkarma konusunda sıkıntılar çeken Fenerbahçe’ye ilaç olacak gibi görünen Neto, selefi Simon Kjaer’i birçok istatistikte solladı. Pas ortalamasında Kjaer’e 88/75’lik üstünlük sağlayan 26 yaşındaki savunma oyuncusu, Danimarkalı mevkidaşına pas arasında 82/43, top kapmada 75/61, sahipsiz top kazanmada ise 123/118’lik bir fark yaptı. Simon Kjaer’in Luis Neto’ya üstünlüğü 71/67 ile ikili mücadelelerden üstün çıkması oldu.

500 BİN EURO’YA KİRALANDI

RUS Sport Express gazetesi Fenerbahçe’nin Neto için 500 bin euro kiralama bedeli ve 3.5 milyon euro’luk satın alma bedeliyle sözleşme imzalattıracağını yazdı. Gazete ayrıca Portekizli oyuncunun sarılacivertlilerren bu yıl 2 milyon euro da maaş alacağını belirtti.

KAYBEDİNCE UYKU TUTMUYOR

Luis Neto, takımı maç kaybedince geceyi uykusuz geçirenlerden! Portekizli stoper bir röportajında, “Yenildiğimiz zaman üzüntümden kahrolurum. Acımın dinmesi için uyumaya çalışırım ama bunu çoğu zaman başaramam. Kafamda pozisyonlar canlanır, sürekli maçı düşünüp dururum. Anlayacağınız felaket bir gece geçiririm” ifadelerini kullanmıştı.

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