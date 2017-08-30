Mehmet Ekici takımdan ayrı çalıştı

Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, milli futbolculardan yoksun çalışırken Mehmet Ekici takımdan ayrı çalıştı.

Fenerbahçe, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nun 4. haftasında Medipol Başakşehir ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi´nde oynayacağı maçın hazırlıklarına, Can Bartu Tesislerinde bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 18.00´da başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü.

Oyuncular antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışması yaptı. Ardından sahaya çıkan futbolcular antrenmanı dayanıklılık koşusu ve 5´e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdü. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Mehmet Ekici ve Yiğithan Güveli, çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürdü.

Milli takımlarda bulunan oyunculardan Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Nabil Dirar, Roman Neustadter, Mauricio Isla, Robin van Persie, Giuliano Victor De Paula, Oğuz Kağan Güçtekin ve Ahmethan Köse antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını 31 Ağustos Perşembe günü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri´nde yapacağı çalışmayla sürdürecek.