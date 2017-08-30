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Floyd Mayweather’dan bir yumruk da porno sektörüne!

Mayweather - McGregor boks maçının oynandığı sırada İrlandalı sporcunun yanısıra dijital porno sektörü de yara aldı
12:2630 Ağustos 2017
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Floyd Mayweather’dan bir yumruk da porno sektörüne!

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ABD’nin Las Vegas şehrinde yapılan ve aylardır merakla beklenen Floyd Mayweather – Conor McGregor boks karşılaşması dünya çapında büyük ilgi gördü. Bu ilgi porno sektörünün de gölgede kalmasına neden oldu.

Bir porno sitesinin açıkladığı verilere göre maçın oynandığı dakikalarda söz konusu sitenin dünya çapındaki trafiklerinde yüzde 12 düşüş yaşandı. Reytinglerdeki düşüş ABD’de ise yüzde 21 olarak gerçekleşti. McGregor’un ülkesi İrlanda’da porno sayfasının izleyici kaybının da yüzde 11 olduğu belirtildi.

28 Ağustos 2017 Floyd Mayweather`a yenilen Conor McGregor partide coştu Son yılların en merak edilen boks maçında Floyd Mayweather'a 10 raunt sonrası teknik nakavt ile yenilen Conor McGregor, düzenlediği partide çılgınlar gibi eğlendi. Yenilgiye rağmen 100 milyon ABD Doları kazanan Conor McGregor, yediği yumrukların acısını şarkı söyleyip dans ederek çıkardı. İlgili Haberi Oku

Mayweather’ın 10’uncu rauntta rakibini teknik nakavtla yenmesinin ardından ise site istatistikleri olağan haline döndü.

28 Ağustos 2017 Conor McGregor kimdir, kaç yaşında, Mayweather maçından ne kadar kazandı? Boks dünyası hala Floyd Mayweather Conor McGregor maçını konuşuyor. Dünya genelinde büyük bir merakla beklenen ve izlenen maç sonrası gözler iki boksöre çevrildi. Peki bunlardan biri olan Conor McGregor kimdir, kaç yaşında, kaç nakavtı var, Floyd Mayweather maçında ne kadar kazandı? İlgili Haberi Oku

Etiketler
Floyd Mayweather i Conor McGregor Porno
Son güncelleme: 12:36 | 30.08.2017
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