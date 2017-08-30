Luis Nani’nin yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de 1 sezon forma giydikten sonra Valencia'ya transfer olan Luis Nani, Bade'yi Monaco'ya gönderen Lazio'ya gidiyor.

SKOR DIŞ HABER – İtalya Serie A ekibi Lazio, Valencia’nin kanat oyuncusu Luis Nani’yi kiralık olarak kadrosuna katıyor.

Fenerbahçe’de 1 sezon forma giydikten sonra geçen sezon Valencia’ya transfer olan Portekizli futbolcu için İtalyan ekibi 10 milyon Euro satın alma opsiyonu da koydu.

31 Ağustos gecesi saat 23:59’da sona erecek olan transfer döneminini bitimine yakın resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.

Valencia’ya 8.5 milyon Euro bedelle giden Luis Nani, geçen sezon 26 maçta 5 gol atıp 8 de asist yaptı.