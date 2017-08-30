Kevin Durant: ”Hayatımda gördüğüm en iyi pas Teodosic’e aitti”

NBA’in Golden State Warriors takımında basketbol yaşantısını sürdüren Kevin Durant bu yaz Avrupa’dan NBA’e gelen Milos Teodosic’e övgüler yağdırdı.

CSKA Moskova'dan ayrılarak kariyerinde ilk kez Amerika'ya gelen ve Los Angeles Clippers ile anlaşan Teodosic'in pas yeteneği herkesi olduğu gibi Durant'i de büyülemiş.

Durant konu ile ilgili: ”Sanki yan çizgiye doğru koşuyordu. İki kişi arasında topu kafasından geriye doğru fırlattı. Oyuncu da üç sayı çizgisinin orada duruyordu. Ben kendi etrafımda dönmüştüm ve beni avladı. Kendi kendime gördüğüm en iyi pas demiştim.”

Milos Teodosic'in o pasında Bogdan Bogdanovic üç sayılık isabeti bulamamıştı ama yine de pas tarihteki yerini almayı çoktan başarmıştı.

İşte o pas:

Galatasaray, Alexandria Allie Quigley`i kadrosuna kattı İlgili Haberi Oku