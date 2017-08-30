Jason Denayer kimdir? Kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor ve nereli?

Galatasaray Jason Denayer'i bir yıllığına kiraladı. Peki Jason Denayer kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor, nereli? Jason Denayer hakkında detaylı bilgi haberimizde.

Bonservisi Manchester City’de olan Jason Denayer bir yıl Galatasaray forması giyecek. Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün “Denayer bize dönmek istiyor. Biz de onu almak istiyoruz” demişti. Jason Denayer kimdir? Kaçyaşında? Nereli? Hangi mevkide oynuyor?

JASON DENAYER KİMDİR?

28 Haziran 1995’te Jette, Belçika’da doğan Jason Grégory Marianne Denayer Belçikalı futbolcudur.

Jason’un annesi Kongolu, babası Belçikalı’dır. 28 Haziran 1995 tarihinde Belçika’nın Brüksel şehrininin Jette ilçesinde doğmuştur. Futbola Ganshoren ve Anderlecht altyapısında başladı. 13 yaşında futbola başlayan Denayer, ilk başlarda mevkiisi forvet’di fakat sonradan stoper olarak gelişti ve forma giymeye başladı. 2013’te City altyapısına transfer oldu ve City’de profesyonelleşti.

Son dakika Galatasaray, Denayer`i yeniden kiraladı Galatasaray takımda daha önce 1 sezon kiralık forma giyen Jason Denayer'i yeniden kiraladı. İlgili Haberi Oku

Denayer, City’nin yaz transfer döneminde başarılı bir denememeden sonra ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Denayer, UEFA Gençlik Ligi’nde de forma giydi ve Bayern Munih’i 6-0 mağlup ettiler. Bu maçta Jason’un da büyük payı oldu. U-21 ligin’de de Premier League Cup finaline çıktılar. Temmuz 2014’te hazırlık maçında forma giydi ve bu maçı (2-0) kaybettiler.

10 Temmuz 2015 tarihinde, Denayer’in de Avusturya kampın’da olduğu açıklandı ve 13 Temmuz 2015 tarihinde City ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 5 Ağustos 2015 tarihinde, Jason Denayer’inde kadroda olduğu açıklandı ve 28 no’lu formayı giyeceği duyuruldu.

2013 ayın’dan itibaren Denayer, Belçika’yı U-19 ve U-21 takımlarında temsil etmeye başladı. 2 Ekim 2014 tarihinde, Belçika Millî Takım Teknik Direktörü Marc Wilmots, UEFA Euro 2016 eleme maçlarında, Andorra’ya karşı Denayer’inde kadroda olduğunu söyledi. Bosna ve Galler eleme maçlarında da kadroda oldu aynı zamanda İzlanda ile yapılan hazırlık maçında da kadroda oldu fakat bu maçlarda yedek kaldı. Denayer Belçika’yla birçok dostluk maçına çıkıyor ve resmi maçlar’da da forma giyiyor.