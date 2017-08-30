İngiliz medyası: Fellaini ile Fenerbahçe görüşüyor

Fenerbahçe, Belçikalı yıldızı Marouone Fellaini'yle önümüzdeki yıl oyuncunun bonservissiz transferi için görüşüyor.

İngiltere’nin tabloid gazetelerinden The Sun, Fenerbahçe’nin önümüzdeki yıl sözleşmesi bitecek olan Manchester United’lı Marouane Fellaini’yle görüştüğünü yazdı. Gazete sarı-lacivertli ekibin oyuncunun sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle bonservissiz transfer için Fellaini’yle temasa geçtiğini iddia etti.

Habere göre Fenerbahçe, Fellaini’yi ikna edebilirse Belçikalı oyuncu 2018/2019 sezonunda Sarı-lacivertli formayı giyecek. Eğer oyuncuyla anlaşma sağlanırsa sözleşme Ocak 2018’de imzalanabilecek.

Fellaini’yle Galatasaray da ilgilenmiş ancak Mourinho, ‘Galatasaray’ın beni alması, Fellaini’yi almasından daha kolay’ diyerek bu transferin önünü kapatmıştı. İngiliz basını Juventus’un Belçikalı futbolcuya talip olduğunu ancak 22 milyon sterlinlik teklifinin Manchester United tarafından reddedildiğini de yazmıştı.

Fenerbahçeli Nabil Dirar: Bu takıma çok güveniyorum. İyi bir takım olacağız Fenerbahçe'nin Fas'lı futbolcusu Nabil Dirar kulüp dergisine özel bir röportaj verdi. İlgili Haberi Oku