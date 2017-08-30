İngiliz devlerinin başına kalmış futbolcular!

İngiltere, transfer döneminin son günlerine girerken takımlarında forma şansı bulması mucizelerle bile kalmamış onlarca futbolcu talibi olmadığından ya da kulüplerinin anlamsız inatlarından dolayı kaderlerini bekliyor.

İşte İngiliz devlerinin başına kalmış atsan atılmaz satsan satılmaz futbolcular.

ARSENAL

Lucas Perez- Ne oynatılıyor, ne de satılıyor.

Mathieu Debuchy – Nice soruşturdu ama maaşı yüksek olduğu için vazgeçti. Diğer kulüpler de öyle. Mecburen kalıyor.

Kieran Gibbs: Watford’u bezdirdi, anlaşamadı, kalıyor.

Chupa Akpom: Satış listesinde ama talibi yok.

Calum Chambers: Crystal Palace’ın 16 milyon sterlinlik teklifini geçen ay reddettiler, şimdi kafalarını duvara vuruyorlar.

CHELSEA:

Matej Delac: Yıllardır Chelsea’de ilk maçına çıkmayı bekliyor. Bu sene de beklemeye devam edecek gibi.

Cristian Cuevas: Şilili defans oyuncusunun görüp görebileceği Uzak Doğu turuydu. Bu sene de boş boş dolanacak.

Diego Costa: Atletico Madrid’e satılmak üzere, 6 ay Everton’da kiralık oynayacak.

Loc Remy: Giderse Newcastle’a gider, yoksa o da oturacak.

LIVERPOOL:

Ben Woodburn: Klopp’un açıklamalarından sonra belki oynarım diye kalmaya karar verdi.

Lazar Markovic: Bir köşede oturacak, oturmazsa sakatlanıyor.

Mamadou Sakho: West Brom ihtimali var, olmazsa 1 sene oturacak.

Allan: Geçen seneki gibi bir yere kiralanmayı umuyor.

MANCHESTER CITY

Oleksandr Zinchenko: Napoli’ye gitmesi söz konusu.

Wilfred Bony: Son anda Swansea’ye transfer olabilir.

Jason Denayer: Girona’ya gitmeyi reddetti, Galatasaray ilgileniyor ancak City, onu Alexis Sanchez transferinde bir miktar paranın yanına eklemek istiyor.

Brahim Diaz: Sezon öncesi harikaydı ama muhtemelen U23 takımına dönecek.

MANCHESTER UNITED:

Michael Carrick: Manchester United’da böyle bir oyuncu vardı, evet. İsteyeni yok.

Ashley Young: Haftalık 120 bin sterlin maaşını alıp yan gelin yatmaya devam edecek.

Andreas Pereira: Valencia yolunda.

(CNN Türk)

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