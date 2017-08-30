İngiliz devlerinin başına kalmış futbolcular!

İşte İngiliz devlerinin başına kalmış atsan atılmaz satsan satılmaz futbolcular.
ARSENAL
Lucas Perez- Ne oynatılıyor, ne de satılıyor.
Mathieu Debuchy – Nice soruşturdu ama maaşı yüksek olduğu için vazgeçti. Diğer kulüpler de öyle. Mecburen kalıyor.
Kieran Gibbs: Watford’u bezdirdi, anlaşamadı, kalıyor.
Chupa Akpom: Satış listesinde ama talibi yok.
Calum Chambers: Crystal Palace’ın 16 milyon sterlinlik teklifini geçen ay reddettiler, şimdi kafalarını duvara vuruyorlar.
CHELSEA:
Matej Delac: Yıllardır Chelsea’de ilk maçına çıkmayı bekliyor. Bu sene de beklemeye devam edecek gibi.
Cristian Cuevas: Şilili defans oyuncusunun görüp görebileceği Uzak Doğu turuydu. Bu sene de boş boş dolanacak.
Diego Costa: Atletico Madrid’e satılmak üzere, 6 ay Everton’da kiralık oynayacak.
Loc Remy: Giderse Newcastle’a gider, yoksa o da oturacak.
LIVERPOOL:
Ben Woodburn: Klopp’un açıklamalarından sonra belki oynarım diye kalmaya karar verdi.
Lazar Markovic: Bir köşede oturacak, oturmazsa sakatlanıyor.
Mamadou Sakho: West Brom ihtimali var, olmazsa 1 sene oturacak.
Allan: Geçen seneki gibi bir yere kiralanmayı umuyor.
MANCHESTER CITY
Oleksandr Zinchenko: Napoli’ye gitmesi söz konusu.
Wilfred Bony: Son anda Swansea’ye transfer olabilir.
Jason Denayer: Girona’ya gitmeyi reddetti, Galatasaray ilgileniyor ancak City, onu Alexis Sanchez transferinde bir miktar paranın yanına eklemek istiyor.
Brahim Diaz: Sezon öncesi harikaydı ama muhtemelen U23 takımına dönecek.
MANCHESTER UNITED:
Michael Carrick: Manchester United’da böyle bir oyuncu vardı, evet. İsteyeni yok.
Ashley Young: Haftalık 120 bin sterlin maaşını alıp yan gelin yatmaya devam edecek.
Andreas Pereira: Valencia yolunda.
(CNN Türk)