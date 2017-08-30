Gençlerbirliği’nin yeni hocası Mesut Bakkal

Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal'ı getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Spor Toto Süper Lig’in ilk 3 haftasında 1 puan toplayan Genmçlerbirliği, teknik direktör Ümit Özat ile yollarını ayırdıktan sonra yeni hocasını buldu.

Son olarak geçen sezon Kayserispor’u çalıştıran Mesut Bakkal, daha önce görev aldığı Gençlerbirliği ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Ümit Özat ile yollar ayrıldı! Gençlerbirliği kulübü teknik direktör Ümit Özat ile yolların ayrıldığını açıkladı. İlgili Haberi Oku