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GENÇLERBİRLİĞİ
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Gençlerbirliği’nin yeni hocası Mesut Bakkal

Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal'ı getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.
17:0830 Ağustos 2017
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Gençlerbirliği’nin yeni hocası Mesut Bakkal

Spor Toto Süper Lig’in ilk 3 haftasında 1 puan toplayan Genmçlerbirliği, teknik direktör Ümit Özat ile yollarını ayırdıktan sonra yeni hocasını buldu.

Son olarak geçen sezon Kayserispor’u çalıştıran Mesut Bakkal, daha önce görev aldığı Gençlerbirliği ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

30 Ağustos 2017 Ümit Özat ile yollar ayrıldı! Gençlerbirliği kulübü teknik direktör Ümit Özat ile yolların ayrıldığını açıkladı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Gençlerbirliği mesut bakkal
Son güncelleme: 17:44 | 30.08.2017
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