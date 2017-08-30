Galatasaray’a Asamoah’dan kötü haber! Marotta açıkladı

Juventus Genel Menajeri Beppe Marotta, Galatasaray'ın istediği Asamoah transferi hakkında konuştu.

Galatasaray’ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Juventus’un sol beki Kwadwo Asamoah için kötü haber geldi. Juventus Genel Menajeri Beppe Marotta, yaptığı açıklamada transferin yattığını kısmen açıkladı! Marotta az da olsa kapıyı açık bıraktı.

İtalyan basınına konuşan Marotta, “Galatasaray’a gitmek istediğini saklayacak değilim. Bir oyuncu gitmek istediği zaman, onu memnun etmeye çalışırız ancak transfer talebi geç geldi ve şu anda yerine oyuncu alacak pozisyonda değiliz. Belki yarın bu durum değişir. Şu anda bizimle kalmak zorunda, Juventus’ta oynamak için enerji bulacaktır” ifadesini kullandı