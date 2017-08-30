Fenerbahçe’ye kötü haber! WBA transfer yaptı

Fenerbahçe'den Josef de Souza'yı istediği iddia edilen West Bromwich Albion, PSG'den ön libero Grzegorz Krychowiak'ı kiraladı.

İngiltere Premier Lig ekibi West Browmwich Albion, Paris Saint-Germain’den Grzegorz Krychowiak’ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Fenerbahçe’den Josef de Souza ile ilgilendiği iddia edilen Ada ekibi, Polonyalı ile ön liberoya takviye yaptı. Gibbs, Burke, Gareth Barry, Hegazi ve Jay Rodriguez’i de kadrosuna katan WBA, 27 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu olup olmadığı yönünde bilgilendirme yapmadı.

Krychowiak yaptığı ilk açıklamada ise, “İtalya ve İspanya’dan teklifler aldım. Ama WBA hırslı bir kulüp. Buranın atmosferi çok iyi” dedi.