Eurobasket heyecanı yarın başlıyor

Türkiye, Finlandiya, İsrail ve Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Eurobasket 2017 yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye, Finlandiya, İsrail ve Romanya’nın organize ettiği Eurobasket 2017, bu yıl 40. kez gerçekleştirilecek. 4 grupta toplam 24 takımın katılacağı turnuvada heyecan yarın başlayacak. Gruplarında ilk 4 sırayı alan takımlar ikinci turu yükselecek. Bu turdan itibaren müsabakalar Sinan Erdem Spor Salonu’nda tek maç eleme usulüyle oynanacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı, D Grubu'nda turnuvada mücadele edecek. Milliler, Sırbistan, Rusya, Letonya, Büyük Britanya ve Belçika ile Ülker Sports Arena'da oynayacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın turnuva programı ise şöyle:

1 Eylül Cuma

21.00 Türkiye – Rusya

2 Eylül Cumartesi

21.00 Büyük Britanya – Türkiye

4 Eylül Pazartesi

21.00 Sırbistan – Türkiye

5 Eylül Salı

21.00 Türkiye – Belçika

7 Eylül Perşembe

20.45 Letonya – Türkiye

A Grubu Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de, B Grubu İsrail’in başkenti Tel Aviv’de, C Grubu Romanya’nın Cluj Napoca ve D Grubu karşılaşmaları İstanbul’da oynanacak.

Gruplar yer alan takımlar şöyle:

A Grubu: Fransa, Yunanistan, Polonya, Finlandiya, İzlanda, Slovenya

B Grubu: Litvanya, İtalya, Ukrayna, İsrail, Gürcistan, Almanya

C Grubu: İspanya, Hırvatistan, Çekya, Karadağ, Romanya, Macaristan

D Grubu: Türkiye, Sırbistan, Rusya, Letonya, Belçika, Büyük Britanya

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