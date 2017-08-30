Eurobasket heyecanı yarın başlıyor

Türkiye, Finlandiya, İsrail ve Romanya’nın organize ettiği Eurobasket 2017, bu yıl 40. kez gerçekleştirilecek. 4 grupta toplam 24 takımın katılacağı turnuvada heyecan yarın başlayacak. Gruplarında ilk 4 sırayı alan takımlar ikinci turu yükselecek. Bu turdan itibaren müsabakalar Sinan Erdem Spor Salonu’nda tek maç eleme usulüyle oynanacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı, D Grubu'nda turnuvada mücadele edecek. Milliler, Sırbistan, Rusya, Letonya, Büyük Britanya ve Belçika ile Ülker Sports Arena'da oynayacak.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın turnuva programı ise şöyle:
1 Eylül Cuma
21.00 Türkiye – Rusya
2 Eylül Cumartesi
21.00 Büyük Britanya – Türkiye
4 Eylül Pazartesi
21.00 Sırbistan – Türkiye
5 Eylül Salı
21.00 Türkiye – Belçika
7 Eylül Perşembe
20.45 Letonya – Türkiye
A Grubu Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de, B Grubu İsrail’in başkenti Tel Aviv’de, C Grubu Romanya’nın Cluj Napoca ve D Grubu karşılaşmaları İstanbul’da oynanacak.
Gruplar yer alan takımlar şöyle:
A Grubu: Fransa, Yunanistan, Polonya, Finlandiya, İzlanda, Slovenya
B Grubu: Litvanya, İtalya, Ukrayna, İsrail, Gürcistan, Almanya
C Grubu: İspanya, Hırvatistan, Çekya, Karadağ, Romanya, Macaristan
D Grubu: Türkiye, Sırbistan, Rusya, Letonya, Belçika, Büyük Britanya