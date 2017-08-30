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Eurobasket heyecanı yarın başlıyor

Türkiye, Finlandiya, İsrail ve Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Eurobasket 2017 yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
13:3230 Ağustos 2017
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Eurobasket heyecanı yarın başlıyor

Türkiye, Finlandiya, İsrail ve Romanya’nın organize ettiği Eurobasket 2017, bu yıl 40. kez gerçekleştirilecek. 4 grupta toplam 24 takımın katılacağı turnuvada heyecan yarın başlayacak. Gruplarında ilk 4 sırayı alan takımlar ikinci turu yükselecek. Bu turdan itibaren müsabakalar Sinan Erdem Spor Salonu’nda tek maç eleme usulüyle oynanacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı, D Grubu'nda turnuvada mücadele edecek. Milliler, Sırbistan, Rusya, Letonya, Büyük Britanya ve Belçika ile Ülker Sports Arena'da oynayacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın turnuva programı ise şöyle:

1 Eylül Cuma

21.00 Türkiye – Rusya

2 Eylül Cumartesi

21.00 Büyük Britanya – Türkiye

4 Eylül Pazartesi

21.00 Sırbistan – Türkiye

5 Eylül Salı

21.00 Türkiye – Belçika

7 Eylül Perşembe

20.45 Letonya – Türkiye

A Grubu Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de, B Grubu İsrail’in başkenti Tel Aviv’de, C Grubu Romanya’nın Cluj Napoca ve D Grubu karşılaşmaları İstanbul’da oynanacak.

Gruplar yer alan takımlar şöyle:

A Grubu: Fransa, Yunanistan, Polonya, Finlandiya, İzlanda, Slovenya

B Grubu: Litvanya, İtalya, Ukrayna, İsrail, Gürcistan, Almanya

C Grubu: İspanya, Hırvatistan, Çekya, Karadağ, Romanya, Macaristan

D Grubu: Türkiye, Sırbistan, Rusya, Letonya, Belçika, Büyük Britanya

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