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Bursaspor’un transfer listesindeki Douglas, Benfica yolunda

Bursaspor’un kadrosuna katmak için bir süredir görüşme halinde olduğu Barcelona’da forma giyen Douglas’ın Portekiz ekibi Benfica ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.
13:2330 Ağustos 2017
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Bursaspor’un transfer listesindeki Douglas, Benfica yolunda

Yeşil-beyazlı kulüp, bonservisi Barcelona'da bulunan 27 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Douglas'ı renklerine bağlamak için bir süredir görüşme halindeydi. İspanya vatandaşlığına geçmek için başvuruda bulunan ve bu başvurunun sonucuna göre Bursaspor'a yanıtını vereceği açıklanan Douglas için Portekiz ekibi Benfica'nın da devreye girdiği bildirildi.

Portekiz basınında çıkan haberlere göre, bir sezonluğuna kiralık olarak anlaşma sağlanan deneyimli oyuncunun imza için Lizbon'a gelmesinin beklendiği belirtildi.

29 Ağustos 2017 Bursaspor`da altyapı damgası Süper Lig´de geride kalan 3 haftada forma giyen oyuncular baz alındığında en çok altyapıdan futbolcu çıkaran ekipler Bursaspor ve Gençlerbirliği oldu. İlgili Haberi Oku

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