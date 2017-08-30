Beşiktaş pas ve şut çalıştı

Milli takımlara giden 11 futbolcusun yoksun çalışan Beşiktaş, pas ve şut çalışmasının ardından taktik maçı yaptı.

Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan sonra Süper Lig'in 4. haftasında Kardemir Karabükspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmana milli takımlarda olan Cenk Tosun, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Matej Mitrovic, Aras Özbiliz, Pepe, Ricardo Quaresma ile U-21 milli takımında olan Utku Yuvakuran ve Orkan Çınar katılmadı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Kondisyon koşuları, pas çalışması, kontrol pas çalışması ve orta şut çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 18.00'de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.