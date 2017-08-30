Ben Arfa cephesinden transfere son nokta!

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki HAtem Ben Arfa ile Fransız basınından yeni bir iddia geldi. Ben Arfa'nın Türkiye'ye gelmek istemediği yazılırken, Fenerbahçe de bu transferde acelesi davranmıyor.

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerden Hatem Ben Arda kariyerini Türkiye’de sürdürmek istemiyor. Bu iddia Paris Saint – Germain kulübüne yakınlığıyla bilinen RMC radyosundan geldi.

2017 yazında kadrosuna dünyaca ünlü yıldızları katan PSG, hücum hattında forma şansı kalmayan futbolcularla yolları ayırmak istiyor. Söz konusu isimlerin başında gelen ve Türkiye’de gündemi uzun süredir meşgul eden Hatem Ben Arfa’nın geleceği ise hala belirsizliğini koruyor.

PSG Sportig Direktörü Antero Henrique, temmuz ayından yapılan görüşmede Ben Arfa’nın avukatına ayrılık kararını bildirmesine rağmen kulüple kalan bir yıllık sözleşmesinin karşılığı olan 7 milyon euro’yu talep eden Fransız futbolcu, başta Fenerbahçe ve eski kulübü Nice olmak üzere bir kaç takımdan gelen teklifleri geri çevirmişti.

Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala yeni takımını henüz belirlemeyen 30 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki sezonu oynamadan geçirip PSG’de ki sözleşmesini tamamlamayı göze aldığı öne sürüldü. RMC’nin haberine göre Ben Arfa Ocak 2018’de yeni bir takımla sözleşme imzalamayı planlıyor.

Bu aşamada Fenerbahçe de beklemeye geçmiş durumda. Avrıpa’da ki transfer sezonunun kapanmasının ardından Türkiye’De transfere 1 hafta fazladan izin verilmesini avantaj olarak gören yönetim, Ben Arfa’nın da içlerinde bulunduğu bir fırsat listesini değerlendirmeyi hedefliyor. Yönetim Josef de Souza’nın WBA’a transferinin tamamlanması halinde buradan gelecek geliri transferde kullanmayı planlıyor.

(NTV Spor)

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