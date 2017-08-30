Azubuike: “Birinci maçtan sonra o heyecanı üzerimden attım”

Evkur Yeni Malatyaspor’un başarılı futbolcu Godson Azubuike, Süper Lig heyecanının ilk maçtan sonra üstünden attığını söyledi.

Evkur Yeni Malatyaspor'un Trabzonspor'dan transfer ettiği Aytaç Kara ve orta saha oyuncusu Nijeryalı Godson Azubuike basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İnönü Stadı'nda yapılan antrenman öncesi konuşan orta sahanın başarılı ikilisi, camiaya umut dolu mesajlar verdi. Takım olarak ligde iyi yerlere geleceklerine inandıklarını söyleyen Aytaç, “Yeni kurulan bir takımız. Bu takımların kaynaşması biraz zor olur. Transferle birlikte güçlenen bir takımız. İnşallah ilerleyen haftalarda maç oynaya oynaya birbirimizi daha çok tanıyıp, daha çok kaynaşan bir takım olacağız. Ben ligde bir yerlere geleceğimize inanıyorum. Çünkü diğer takımlarında ekstra bir üstünlük durumu yok her şey saha belli olur. Mücadeleni verdikten sonra hiçbir sıkıntı yaşamazsın. Antalya maçıyla da biz bunu gösterdiğimize inanıyorum. Çünkü iyi mücadele ettik. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Pozisyonlar bulduk, pozisyonlar kaçırdık. İnşallah böyle devam ederiz. Sonuç olarak ilk maçımız birbirimizle daha çok kaynaşacağız. Daha çok maç oynadıkça sadece Azubuike ile değil diğer arkadaşlarımızla kaynaşacağız. Daha iyi olacağıma inanıyorum” şeklinde konuştu.

Aytaç Kara: “Sahada mücadelemize devam edeceğiz”

Süper Lig'de güç dengelerinin birbirine yakın olduğunu da belirten Aytaç, “Söylediğim gibi bu ligde çok üstün takım olduğunu düşünmüyorum. Sahada mücadeleni verdikten sonra her takım eşittir. Bizde bunu gösterdiğimiz inanıyoruz. Sivas maçı şanssız bir mağlubiyet yaşadık, ama Sivas'ın bizden daha iyi olduğuna inanmıyorum. Dediğim gibi sahada mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Hedefim Malatyaspor formasını devamlı giyebilmek”

Aytaç, hedefinin Evkur Yeni Malatyaspor formasını devamlı giymek olduğunu kaydederek, “Şimdi bir maça göre değerlendirmemek lazım. Benim buradaki hedefim Malatyaspor formasını devamlı giyebilmek. Hem kendime, hem de Malatyaspor ile başarılı bir mücadele sergilemek istiyorum. O hedefi gerçekleştirmek için bir maça değil, önümüzdeki maçlara göre performansımı sakatsız kazasız belasız, diğer arkadaşlarımla güzel bir mücadeleye devam ederiz” diye konuştu.

Azubuike: “İşimi yapmaktan zevk alıyorum”

Takımın başarılı orta saha oyuncusu Azubuike ise sezon başından beri çok çalıştıklarını ifade ederek, Antalya maçında mağlup olmalarına rağmen iyi bir mücadele sergilediklerini söyledi. Süper Lig'deki ilk maçında üzerinde heyecan olduğunu, ancak bu heyecanı daha sonra attığını ifade eden Nijeryalı futbolcu, “Sezon başından beri çok çalışıyoruz. Çalışmalarımıza karşılık veriyoruz. Kazanamadık ama iyi bir sonuçla ayrıldık diyebiliriz. Tabi ilk maç biraz zordu. Rakiplerde zorlu. Ama birinci maçtan sonra o heyecanı üzerimden attım. İkinci ve üçüncü maç daha kolay geçti. Tabi bu benim işim, zevk alıyorum. Takıma bir balans verdiğimi düşünüyorum. Böylede devam edeceğim” diye konuştu.