Asamoah’ta bonus pazarlığı!

İtalyan basını, kulüpler arasındaki pazarlıkta işin detaylara kaldığını yazdı. Cim-Bom’un 4 milyon euro önerdiği, Juve’nin 6 milyon euro istediği farkın bonusla kapanacağı ifade edildi.

Milliyet gazetesinin haberine göre, Galatasaray Kwadwo Asamoah'ın bonservisi için son pazarlıklarını yapıyor. İtalyan basınına göre Galatasaray, teklif ettiği 4 milyon euroluk bonservis bedelini 6 milyon euroya yükselttiği takdirde bu transfer gerçekleşecek. Bu miktara, 4 milyon euroya ek yapılacak bonuslarla da ulaşılabileceği belirtildi. Teknik direktör Allegri, iki haftası geride kalan Serie A'da Ganalı futbolcuya hiç görev vermeyerek, sarı-kırmızılıların önünü açmıştı.

Bu arada, kadrodaki eksikleri gidermeye çalışan Galatasaray'da son durum masaya yatırıldı. Sarı-kırmızılılarda, futbol direktörü Cenk Ergün ile teknik direktör Igor Tudor, gelecek ve gidecek futbolcularla ilgili dün ayrıntılı bir toplantı yaptı. Görüşmede ilk planda Asamoah ve Arda Turan konusu masaya yatırıldı. Tudor her iki futbolcuyu da kadroda görmek istediğini yineledi.

Gidecek futbolcularla ilgili ise Tudor'un kimsenin affedilmesine sıcak bakmadığı bildirildi.

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