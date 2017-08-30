Amerika Açık’ta Angelique Kerber elendi, yağmur güne damga vurdu

Amerika Açık'ta ana tablonun ikinci gününe yağmur damga vurdu. 11 maç yarıda kalırken üstü kapanabilen Arthur Ashe Stadyumu dışındaki tüm kortlarda maçlar ertelendi. Öte yandan tek kadınlarda son şampiyon Angelique Kerber, birinci turda Naomi Osaka'ya elendi.

Teniste sezonunun son Grand Slam’i olan Amerika Açık’ta ikinci güne yağmur damga vururken yağmurla birlikte büyük bir sürpriz de yaşandı. Tek kadınlarda birinci tur mücadelesinde son şampiyon Angelique Kerber, 20 yaşındaki Naomi Osaka ile karşılaştı. Kerber’in üst tura çıkması beklenirken Osaka, turnuvanın sürprizine imza attı ve Kerber’i 6-3 ve 6-1’le mağlup etti.

Şampiyon rakibini 1 saat 4 dakikada devirmeyi başaran Osaka, ilk servisinden %79, ikinci servisinden ise %60 oranında sayı çıkararak fark yarattı. Genç tenisçi eline gelen 6 servis kırma fırsatının 4’ünde başarıya ulaşırken Kerber, 4’te 0’da kaldı. Son olarak Svetlana Kuznetsova, 2005’te son şampiyon unvanıyla Amerika Açık’a gelip ilk turda elenmişti. Turnuvaya 6 numaralı seribaşı olarak katılan Kerber hayal kırıklığı yaşarken 1 numaralı seribaşı Karolina Pliskova hata yapmadı. Magda Linette’i 1 saat 18 dakikada 6-2 ve 6-1’le geçen Pliskova bir üst tura yükseldi.

Güne bu sürpriz kadar yağış da damga vurdu. Çatısı kapanabilen Arthur Ashe Stadyumu dışında diğer kortlarda oynanan tüm maçlar New York’taki sağanak yağış nedeniyle tehir edildi. Organizasyonda yağmurun başladığı sırada devam eden toplam 11 maç ise yarıda kaldı.

Tek erkeklerde Arthur Ashe Stadyumu’nda Rafael Nadal ilk turda Dusan Lajovic’i 7-6, 6-2 ve 6-2’yle geçti. Maçın üç sette sona ermesi ise Jelena Ostapenko ile Lara Arruabarrena’ya yaradı. İlk seti Ostapenko 6-2, ikinci seti ise Arruabarrena, 6-1 kazandıktan sonra üçüncü sette Ostapenko 3-1 öndeyken maç yarıda kaldı. Nadal’ın rakibini üç sette geçmesiyle yetkililer Ostapenko-Arruabarrena maçının Arthur Ashe Stadyumu’nda tamamlanmasına karar verdi. Yeniden başlayan maçta son seti Ostapenko 6-1 kazandı ve bir üst tura yükseldi.