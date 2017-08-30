Amatör Lig ekibi Nevşehirspor 4 golle turladı

Bölgesel Amatör Lig ekibi Nevşehirspor, Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden Kayseri Erciyesspor'u 4-0 mağlup ederek 3. tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında kendi sahasında Deplasmanlı Bölgesel Amatör Lig 5. Grup ekiplerinden Nevşehirspor’u konuk eden Kayseri Erciyesspor, sahadan 4-0 mağlup ayrılarak kupaya veda eden taraf oldu.

Stat: Atatürk SporKomleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Uğurcan Gökler, Alican Ergincan, Türker Özer

Kayseri Erciyesspor: Osman, Muhammed Yasin, Turgay Aydoğan (Dk.65 Halil (Dk.89 Burak), Talha Çoban, Cüneyt, Ömer Faruk, Seyfettin, Batuhan (Dk.78 Osman), Furkan Ulus, Okan Yenidünya, Yusuf

Nevşehirspor Gençlik: Can Avcı, Eray, Hüseyin, Ömer Faruk Çelimli, Şafak, Hakan Doğan (Dk.88 Beytullah) Coşkun Korkmaz, Canberk Soykuvvet, Chıbızor Nwogbo, Stephone Kaho (Dk.84 Serhan Karahan) Ahmet Keleş (Dk.75 Recep Doğan)

Goller: Dk. 35 Chıbızor Nwogbo, Dk.66 Ahmet Keleş, Dk.80 Stephone Kaho, Dk.82 Hakan Doğan (Nevşehirspor)

Sarı Kartlar: Muhammed Yasin, Batuhan (Kayseri Erciyesspor) Serhan Karahan (Nevşehirspor)