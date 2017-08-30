Ağrılı halterci Arif Koç Türkiye Şampiyonu oldu

Ağrılı Milli Haltercilerden Arif Koç ve Emrah Çalışkan katıldıkları Gençler ve 23 Yaş Altı Ferdi Türkiye Halter Şampiyonasında şampiyonluk ve ikincilik elde ettiler.

Çorum Merkez Tevfik Spor Salonunda 24- 27 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Ferdi Türkiye Halter Şampiyonasında, 105 kiloda toplamda 270 kilo kaldıran Ağrı'lı Sporcu Arif Koç Türkiye Şampiyonu oldu. Aynı müsabakada Emrah Çalışkan 62 kiloda toplamda 220 kaldırarak Türkiye 2'ncisi oldu.

Çorum ilinde düzenlenen Şampiyonaya 36 ilden 209 erkek ve 95 bayan olmak üzere toplam 304 sporcunun katıldı.

Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, Ağrı adına önemli başarılara imza atan Milli sporcularımızdan Arif Koç ve Emrah Çalışkan, başarılarına bir yenisini daha eklediğini söyledi.

Gençler ve 23 Yaş Altı Ferdi Türkiye Halter Şampiyonasında Arif Koç'un Türkiye şampiyonu olduğunu ve aynı müsabakada Emrah Çalışkan'ın ise Türkiye ikincisi olduğunu belirten Alp, “Bu başarılar bizleri çok mutlu etmiştir. Alp Bu başarılı sonuçlar ile sporcularımız milli takıma seçilmiştir. İlimizi uluslararası müsabakalarda temsil etmeye hak kazanan sporcumuz Arif Koç, Emrah Çalışkan ve antrenörlerini Muhlis Akbaş'ı tebrik ediyor, sporcularımızın ülkemizi başarıyla temsil edeceğine inanıyorum” dedi.