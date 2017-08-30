Josef transferi zora girdi!

Fenerbahçeli Josef de Souza'nın West Bromwich Albion'a transferi zora girdi. İngiliz temsilcisi, Paris Saint Germain'den Grzegorz Krychowiak'ı kadrosuna katmak üzere.

Fenerbahçe önceki gün West Bromwich Albion’ın Souza için yaptığı 11.5 milyon euroluk teklifi kabul etmişti.

Brezilyalı futbolcu menajeri aracılığıyla İngiliz temsilcisi ile görüşme halindeydi. Ancak Premier Lig temsilcisi Paris Saint Germain’den Grzegorz Krychowiak’ı kadrosuna katmaya çok yakın görünüyor.

Bu transfer resmen bitmesi halinde Josef’in transferi zora girmiş olacak.

(NTV Spor)

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