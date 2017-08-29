Edirnespor-Dardanelspor: 3-0

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Bölgesel Amatör Lig ekibi Edirnespor, yağış altında oynanan maçta konuğu Spor Toto 3. Lig takımı Dardanelspor'u 3-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmasında, Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Edirnespor, yağış altında oynanan maçta evinde konuk ettiği Spor Toto 3. Lig ekibi, Çanakkale temsilcisi Dardanelspor’u 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi. 18’nci dakika Edirnespor’un atağında ceza sahasına giren Metin kalecinin yanından düzgün vuruşla takımını 1-0 öne geçiren golü attı: 1-0.

19’ncu dakikada Tolga’nın soldan getirip ortaladığı topu, savunma uzaklaştırdı. 33’ncü dakikada Selim’in sağdan ceza sahasına girerken verdiği pasla topla buluşan Uğur’un vuruşu kaleciden dışarı çıktı.

38’nci dakikada Uğur topla birlikte ceza sahasına girdiğinde yerde kaldı, hakem oyunu devam ettirdi. 41’nci dakikada ceza sahası dışından Fatih’in sert şutu savunmaya çarparak auta çıktı. 51’nci dakikada Veli’nin sağdan ortalığı topu Uğur’dan önce iyi yükselen kaleci Emir aldı. 56’ncı dakikada Tolga’nın ceza sahası dışından vurduğu şut, az farklı auta çıktı. Ziraat Türkiye Kupası`nda 2. tur eşleşmeleri Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur kura çekimi, Orhan Saka Amatörler Evi'nde gerçekleştirildi. İlgili Haberi Oku

63’ncü dakikada Metin ortasına yükselen Sabur’un kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. 59’ncu dakikada Tahir’in ceza sahasına girerek ortaladığı topa kimse dokunamadı. Savunma daha sonra topu uzaklaştırdı. 71’nci dakikada sağdan Sabur’un kornerden attığı topla altı pas buluşan Metin düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0

75’ncü dakikada Metin’in ceza sahasına girerek vurduğu şut kaleciden döndü. 79’ncu dakikada kaleciyi çalımlayan Uğur, topu boş kale yerine yan ağlara vurdu. 90’ncı dakikada Yunus, üçe bir yakaladıkları pozisyonda ceza sahasına girerken vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 3-0.

STAT: 25 Kasım

HAKEMLER: Sercan Yılmaz, Sedat Etik, Ertunç Kaplan

EDİRNESPOR: Emir – Murad, Feyzullah, Emirhan, Kemal, Harun, Uğur (Dk.90 Bayram), Tolga (Dk.88 Medet), Yunus, Metin, Sabur (Dk.80 Ramazan)

DARDANELSPOR: Cüneyt – Sinan, Fatih, Ahmet, Uğur, Selim (DK.62 Furkan), Kuzey (Dk.31 Fırat), Sergen, Yusuf, Hıdır (Dk.46 Tahir), Veli

GOLLER: Metin (18 ve 71), Yunus (90)

SARI KARTLAR: Murad / Ahmet, Furkan

KIRMIZI KART: Uğur (Dardanelspor)