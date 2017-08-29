Tolga Ciğerci: ‘Ben işçiyim abi. Golleri de atmaya devam edersem bonus olur’

SÖZCÜ'ye röportaj veren Galatasaray’ın sürpriz golcüsü Tolga Ciğerci’den mütevazı açıklama: 'Ben işçiyim abi'

Mesut YILDIRIM – SÖZCÜ SKOR / Sezona 3'te 3 ile başlayan Galatasaray'ın 4 gollü yüzü eski, performansı yeni yıldızı Tolga Ciğerci, SÖZCÜ'ye konuştu.

Gollerinin kendisini şaşırtmadığını ifade eden Tolga, “Sürpriz farklı bir şey. Bugünler için hep çalıştım, çalışmayada devam edeceğim. Önemli olan takım. Gol attığın zaman biraz daha güven gelir. Top bazen girmeyebilir. Bu da normal, futbolda her şey olabilir. Belki gelecek hafta gol atamam. Benim için önemli olan takıma yardım etmek, performansımla takımla beraber kazanmak” dedi.

“HOCA BANA GÜVEN VERDİ”

“Gol krallığında iddialı mısın” sorusuna “Ben işçiyim abi, işçiyim… Golleri de atmaya devam edersem benim için bonus olur” yanıtını veren gurbetçi oyuncu, “Gomis'le gol krallığı şakalaşması olmadı. Biz ciddiyiz, ciddi olarak maçlara başlıyoruz. Kim golü atarsa atsın en önemlisi takım olarak performans gösterelim, ondan sonra her şey kendiliğinden gelir” ifadelerini kullandı.

Tolga, Tudor için de “Ben idmanda kendimi gösteriyorum, hoca da bana o güveni verdi. Güvenine karşılık vermek istiyorum” diye konuştu.

Enes Ünal Ekşi Sözlük`ün konuğu oldu! Galatasaray itirafı... Ekşi Sözlük'ün konuğu olan milli futbolcu Enes Ünal, kullanıcıların sorularına yanıtlar verdi. İşte Enes'in gelen sorulara verdiği cevaplar... İlgili Haberi Oku

“BİZ HER ŞEYİN FARKINDAYIZ”

Geçen sezon ön liberoda kullanıldığını, bu pozisyon gereği “Mücadeleyi kazan, topu sağdan sola çabuk öne oyna” şeklinde oynadığını ifade eden Tolga Ciğerci, “Bu sezon biraz farklı pozisyondayım. Maç içinde bazen hoca istiyor, Belhanda ile yer değiştiriyorum” ifadelerini kullandı, erken şampiyon gösterilmeleri için ise şu yorumu yaptı: “Biz her şeyin farkındayız. En önemlisi, adım adım herkes bilecek hedefini. Maçların atmosferini yanımıza alacağız, çalışarak devam edeceğiz ve kazanacağız.”

“SELÇUK İNAN’I ÇOK SEVİYORUM”

“Selçuk ağabeyi çok seviyorum. Türkiye'nin en iyi futbolcularından. Kayseri maçındaki golü onun için atmıştım. İnşallah sevdiğim insanlar için gol atmaya devam ederim.”

“FEGHOULI’Yİ BEKLİYORUZ”

“Feghouli’yi bekliyoruz, çünkü kendisi çok iyi bir oyuncu. Ben idmanlarda, maçlarda performansımı göstereceğim,ondan sonra hoca her şeye karar verecek.”

Tolga Ciğerci`nin sırrı ortaya çıktı Sezona çok iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'ın öne çıkan isimlerinden Tolga Ciğerci, performansındaki artışın nedenini açıkladı. İlgili Haberi Oku

“TARAFTARLARIN KIZMASI NORMAL”

“Taraftar kızar, sever, futbolda her şey oluyor. Ben kendimi idmanlara ve maçlara konsantre ediyorum. Sonra da güzel sonuçlar çıkarsa benim için daha avantaj”

“MİLLİ TAKIM GURUR VERİCİ”

“Beni çağırdığı için hocamıza çok teşekkür ederim. Benim için gurur verici bir şey. Hedefim hep Türk Milli Takımı'na çağrılmak. En iyi performansımı göstermek istiyorum.”