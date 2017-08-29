Son dakika! Mircea Lucescu basın toplantısı düzenledi

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu basın toplantısı düzenledi. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Lucescu, Oğuzhan Özyakup konusunda fikrinin 3. hafta sonrasında değiştiğini "Sadece aptallar fikrini değiştirmez" ifadesiyle açıkladı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu basın toplantısı düzenliyor. Lucescu Oğuzhan Özyakup konusu ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Rumen teknik direktör, “Pazar günü futbolcu listesini verdik. Beşiktaş kaptanı olarak fazla formda olduğunu görmedim. Son maçta biraz daha farklı düşüncelere sahip oldum. Oğuzhan’a tekrar telefon ettim ve durumu izah ettim, ‘Bu saatten sonra sana bağlı, seni burada görmek istiyorum’ dedim. Aramızda hiçbir problem yok. Sadece aptallar fikrini değiştirmez” dedi ve hatalı olduğunu kabul etti.

YABANCI KISITLAMASI TARTIŞMASI

Yabancı kısıtlaması hakkında da konuşan Lucescu, “Bu konuda tartışıp uzun uzun konuşmak lazım. Her ekipte oynayan Türk ve yabancı sayısına baktığınız zaman, en fazla 4 oyuncu oynuyor. Tabi bazılarının zorluk derecesi oluyor ve seçmekte zorlanıyorsunuz. Tabi ki en iyileri Avrupa’da… Avrupa’da da böyle. Oyun organizasyonunu yapmak, rakip için bilgi vermek ve aynı zamanda karşı takımı domine etmek için çalışmalar yapmak lazım.

Çok önemli iki tane maçımız var. Ben en iyi Türk oyuncularını almaya karar verdim. Oyunun dışında tecrübeleri de önemli. Oyuna hazırlanmak da çok önemli. Sadece tecrübeli oyuncularla bunu çabuk gerçekleştirebilirsiniz. Onlar bana çok yardımcı olacak. Şimdilik durum bu. Gelecek ne yapabiliriz, bakacağız. Milli takıma önem veriyoruz. Geçmişte de çok iyi ve pozitif bir takım vardı. 2002 ve 2008 çok iyi sonuçlar elde edildi” dedi.

Oğuzhan`ı milli takıma aldıran o isim! Oğuzhan Özyakup'un Cuma günü açıklanan A Milli Takım kadrosunda yer almamasının ardından büyük tepki oluşmuştu. Pazartesi günü ise Beşiktaşlı futbolcu kampa dahil edildi. Bu kararın değişmesinde TFF Milli Takımlardan sorumlu yönetici olan Ali Dürüst'ün etkili olduğu iddia edildi. İlgili Haberi Oku

KADRO VE UKRAYNA DEĞERLENDİRMESİ

“En iyi hazırlanmış, en tecrübelilerle ve bu gruba ruhlarını verecek olanlarla devam ediyoruz. Bu maçları gençlerle oynayamayabilirsiniz. Bu kadar kısa sürede gençlerle zor olur! Bir maçtan öbür maça 5-6 tane oyuncu değiştirebiliriz. Ama oyuncular arasında imaj ve tecrübe olarak fark olabilir. Ama değer olarak hepsi aynı. Bu yüzden hepsini çok iyi motive ediyorum. Her şeylerini verecek şekilde, onlar Türk futboluna uygun olarak sahada savaşacakları şekilde motivasyon sağlamak lazım. Çok iyi organize olan bir takıma karşı oynayacağız. Birçok oyuncusunu tanıyorum. Ukrayna son maçta bizim son maçımızdan 7 KM daha fazla koştular. Onlara boş alan bırakmayacağız. Tecrübemizle bu konuyu halledeceğimize inanıyorum. Unutmayalım ki Ukrayna bu grupta diğer rakiplere göre oyunun kontrolünü elde daha çok tutan bir ekip. Tecrübelerine saygım var. Onlarla bir geçmişe sahibim. Onlar da bana karşı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Ben de aynı şeyi onlara karşı hissediyorum. Bunu onlar da biliyor.”

“ÇOK ÖNEMLİ FUTBOLCULARI VAR”

Lucescu rakip Ukrayna maçına ise şöyle değindi: “Bu maça hazırlanmak o kadar önemli ki sonucu bizi üzmemeli. Benim bu konuda hiç problemim yok. Kazanmak için çalışıyoruz. Bizim bir kaç avantajımız var tabi ki… 3 sistemle oynuyorlar. Yarmolenko ve Konoplyanka diye çok tehlikeli 2 futbolcuları var. Biz de kendi futbolcularımıza güveniyoruz. Sonuçlar bazen istediğiniz gibi olmayabilir ama bakacağız! Bir anlık hata ve bir hakem hatası sonuca etki edebilir. Ama biz bu maçı kazanmak için her şeyi yapacağız. Bunu da akılla ve dikkatle yapacağız. Ukrayna bu konuda daha şanslı. 40 bin seyircileri olacak. Onlar da Rusya’da olmak istiyor. Biz de orada olmak istiyoruz, sadece onlar değil!”

Arda Turan hakkında da flaş açıklamalarda bulunan Mircea Lucescu, “Geçmişte vermiş olduğu bütün emeklerin karşısında ona bir kez daha şans vermeliyiz diye düşünüyorum. Tekrar geri dönme şansı olduğunu düşünüyorum. Kendisi de bana bu konuyla ilgili üzgün olduğunu söyledi” dedi.

Shevchenko: Çözmesi gereken çok sorun olduğunu düşünüyorum Ukrayna Milli Takımı'nın hocası Andriy Shevchenko, Lucescu ve A Milli Takımımız'ı değerlendirdi. İlgili Haberi Oku