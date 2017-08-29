Son dakika! Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK’ya sevk edildi

Fenerbahçe ve Trabzonspor kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüpleri, “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle PFDK’ya sevk edildiler. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları şöyle;

“1- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü’nün 26.08.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-ANTALYASPOR A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- KAYSERİSPOR Kulübü’nün 26.08.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-OSMANLISPOR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi MEHMET KARAKUŞ’un aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 27.08.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

3- OSMANLISPOR FK Kulübü futbolcusu TUGAY KACAR’ın 26.08.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-OSMANLISPOR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 27.08.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

4- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 26.08.2017 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir. Hatem Ben Arfa İstanbul`a geliyor Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği ve Başakşehir'in de ilgilendiği iddia edilen PSG oyuncusu Hatem Ben Arfa'nın İstanbul'a geleceği açıklandı. İlgili Haberi Oku

5- ATİKER KONYASPOR Kulübü’nün 27.08.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-ATİKER KONYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav müsabakasındaki “5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

6- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü futbolcusu TOKELO ANTHONY RANTIE’nin 27.08.2017 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 28.08.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 27.08.2017 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

8- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu KEMAL ÖZDEŞ’in 27.08.2017 tarihinde oynanan AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 28.08.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir. Trabzonspor´da transferler için kritik hafta Trabzonspor, stoper ve orta sahaya birer takviye yapmak için çalışmalarını sürdürürken, 8 Eylül´de ise birinci transfer ve tescil döneminin sona erecek olması transfer çemberini daraltı. İlgili Haberi Oku

9- SAMSUNSPOR Kulübü’nün 25.08.2017 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR-ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

10- GAZİANTEPSPOR Kulübü’nün 26.08.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-MANİSASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 4/1. ve 5/1. maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

11- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü futbolcusu OLANREWAJU MUHAMMED KEHINDE’nin 27.08.2017 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 28.08.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”