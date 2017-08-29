Sao Paulo’nun forveti Lucas Pratto korkuttu

Palmeiras maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Sao Paulo'nun forveti Lucas Pratto'dan iyi haber geldi. Kafası takım arkadaşının dizine çarpan oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / Brezilya takımlarından Sao Paulo’da forma giyen Lucas Pratto, Palmeiras karşılaşmasında kafasına aldığı darbe sonrasında hastaneye kaldırıldı. Tomografisi çekilen oyuncunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sao Paulo’nun Palmeiras ile oynadığı maçta takım arkadaşı Hernanes’in dizine kafası çarpan Pratto, hareketsiz şekilde yerde kaldı.

Bilinç kaybı yaşayan oyuncuya ilk müdahale saha içerisinde yapılırken daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Doktorların gözetimine alınan ve kontrolleri yapılan başarılı forvetin durumunun iyi olduğu ve kısa süre içerisinde hastaneden taburcu edileceği belirtildi.