Robin Van Persie’nin Hollanda Milli Takımı antrenmanındaki görüntüsü şaşırttı

Fenerbahçe'de omzundaki yırtıktan dolayı 2 hafta oynamayacağı açıklanan Van Persie, Hollanda idmanında döktürüyor!

Fenerbahçe’deki performansı tartışılan ve imza attığı günden bu yana sık sık yaşadığı sakatlıklarla bekleneni veremeyen Hollandalı yıldız Robin van Persie, Hollanda Milli Takımı kampındaki görüntüsüyle şaşırttı.

Hollanda Milli Takımı’nın resmi Twitter hesabından “Van Persie geri döndü” ifadesiyle paylaştığı videoda Van Persie, yan toplarda bitiricilik çalışması esnasında gollerini sıralarken görülüyor. Dick Advocaat yönetimindeki Hollanda’nın 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu’nda 31 Ağustos’ta Fransa’ya konuk olacağı maç öncesinde Van Persie hazır gözükürken tecrübeli golcünün karşılaşmada oynayıp oynayamayacağı merak konusu.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunduğu gerekçesiyle antrenmanlara katılmayan ve omzundaki yırtıktan dolayı 2 hafta oynamayacağı açıklanan tecrübeli futbolcu sakatlığıyla ilgili olarak Hollanda basınına yaptığı açıklamada, “Bu takımı ilgilendiren bir şey değil, bunun hakkında konuşmak istemiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Robin van Persie`den ilginç sakatlık açıklaması: `Takımı ilgilendirmez` İlgili Haberi Oku