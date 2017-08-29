Real Madrid’de yeni bir efsane doğuyor; Marco Asensio

Real Madrid'in parlayan yıldızı Marco Asensio, Cristiano Ronaldo'nun yokluğunda takımı sırtlarken oynadığı futbolla taraftarların sevgilisi olmayı başardı. İşte Asensio'nun zorluklarla dolu hayat hikayesi ve zirveye yükselişi...

Alican ÖZCAN – DETAY HABER / İspanya La Liga devi Real Madrid’in bu sezon parlayan yıldızlarından 21 yaşındaki Marco Asensio, sergilediği performansla ve raket gibi kullandığı sol ayağıyla attığı fantastik gollerle adından sıkça söz ettirmeye başladı.

La Liga’nın 2. haftasında Valencia ile 2-2 berabere kalan Real Madrid, kendi sahasında oynadığı maçta Asensio’nun harika 2 golüyle 1 puanı kurtarmayı başardı. Sezona harika bir başlangıç yapan 21 yaşındaki futbolcu, Barcelona ile Süper Kupa’da oynanan iki maçta da gol atarak şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.

Cristiano Ronaldo’nun 5 maç ceza almasının ardından Portekizli futbolcunun yokluğunu aratmayan Asensio, kısa sürede Madrid taraftarının yeni göz bebeği olmayı başardı.

İşte Asensio’nun hayat hikayesi…

ADINI VAN BASTEN’DEN ALIYOR!

1996 yılında Gilberto ve Maria’nın oğlu olarak Mallorca’da dünyaya gelen Marco Asensio, ‘Marco’ ismini efsanevi Hollandalı futbolcu ‘Marco van Basten’den alıyor. Şu anda Mallorca yöneticisi olan ve Asensio için ‘Uçak yakıtıyla çalışıyor olabilir, koşmaya başladığında durdurulamaz’ diyen Carlos Sureda, yıldız futbolcuyu 8 yaşında keşfetti. 11 yaşında Mallorca altyapısında oynamaya başlayan Asensio, kısa sürede yeteneğini göstererek 13-14 yaş arası gruplarla idmanlara çıkmaya başladı.

Marco Asensio alev aldı pic.twitter.com/GLLLuP1Yvo — SKOR (@SozcuSkor) 17 Ağustos 2017

GENÇ YAŞTA 4,5 MİLYONLUK SÖZLEŞME

Futbola başladığı andan itibaren Avrupa devlerinin kıskacına giren Asensio’nun İspanyol kulüplerinde eğitim alması için büyük çaba sarfedildi. 16 yaşında imzaladığı ilk sözleşmesinde 4,5 milyon euro’luk serbest kalma maddesi konuldu ve bu rakam o yaş grubu için en yüksek bedellerden biri olarak kayıtlara geçti. 15 yaşında fiziksel sorunlarla boğuşan Asensio’nun ‘Osgood Schlatter hastalığı’ (dizde yaşanan iltihaplanma) nedeniyle gelişiminde aksaklıklar yaşandı. Sağlık sorunlarıyla boğuştuğu dönemde annesini kanserden kaybeden Asensio hayat savaşında daha da zorlu günlere girmiş oldu.

17 YAŞINDA İLK PROFESYONEL MAÇINA ÇIKTI

27 Ekim 2013 tarihinde 17 yaşındayken Mallorca formasıyla ilk kez La Liga’da mücadele etti. O sezon 20 maça çıkan Asensio 1 gol atıp 1 de asist yapabildi. Mallorca’nın o dönemki teknik direktörü Jose Luis Oltra, “Takım arkadaşları ilk antrenmandan itibaren onun özel bir oyuncu olduğunu anladı” sözleriyle Asensio’nun yeteneğine dikkat çekmişti. 2014-15 sezonunda ise 36 maça çıkan Asensio yavaş yavaş parlamaya başlamış 6 gol atıp 8 asistlik performansıyla adından söz ettirmeyi başarmıştı.

U16’DA OLMASI GEREKİRKEN U19’DA TARİH YAZDI

Mallorca’da takımın vazgeçilmez bir parçası haline gelmeye başlayan Asensio, 2012 yılında U16 İspanya Milli Takımı’nda olması gerekirken U19 İspanya Milli Takımı ile Avrupa’nın en iyi oyuncusu seçilme başarısı gösterdi. 2015 yılında Real Madrid’in 3,5 milyon euro’ya transfer ettiği futbolcu aynı sezon Espanyol’a kiralık olarak gönderildi. Bir sezon Espanyol’da oynadıktan sonra 16 Ağusto 2016’da Santiago Bernabeu’da Real Madrid oyuncusu olarak takdim edildi ve çocukluk hayaline kavuşmuş oldu.

ANNESİ ONA ÇOK İNANIYORDU

Yıldız futbolcunun kanserden vefat eden annesi oğlunun yeteneğine sonsuz bir güven duyuyordu. Real Madrid başkanı Florentino Perez ile görüşmesine “Oğlumun yüzüne dikkatlice bak, çünkü Real Madrid’e transfer olacak” sözlerini sarfetmesi bu güvenin bir yansıması olarak kayıtlara geçti. Asensio da attığı gollerden sonra ellerini gökyüzüne kaldırarak annesini anmayı unutmuyor.