Rakiplerin karnını acıktıran forma!Sosisli…

İngiltere’nin Yorkshire bölgesindeki amatör kulüplerden Bedale AFC, yaptığı sponsorluk anlaşması sonrası formasını değiştirdi.

Anlaşma bir sosis firmasıyla olunca forma da sosis desenli oldu. Yeni forma İngiltere'de ses getirdi.

Kulüp Başkanı Martyn Coombs “Bir amatör kulüp olarak yerel firmaların desteği ile ayakta duruyoruz. Daha önce dondurma ve balık-patates firmalarıyla anlaşma yapmıştık. HECK Sosisleri ile anlaşma gereği formamızı değiştirdik. Başta biraz kararsız kaldık ancak çok olumlu tepkiler aldık” dedi.

Daha önce İspanya'da CD Guijuelo Kulübü pastırma, aynı ülkeden La Hoya Lorca da bezelye baskılı formalarla mücadele etmişti.

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