Perulu atletin cansız bedeni, site havuzunda bulundu

2016 Rio Olimpiyatları'nda Peru adına yarışan David Torrence, ABD'nin Arizona eyaletinin Scottsdale kentindeki bir sitenin havuzunda ölü bulundu.

Polis’den alınan bilgiye göre , Torrence’in cesedinin antrenman için geldiği ABD’nin Arizona eyaletinin Scottsdale kentinde bir sitenin ortak havuzunda bulunduğunu belirtti.

31 yaşındaki sporcunun cesedinin havuzun dibinde bulunduğunu aktaran polis, cinayete ilişkin bir işarete rastlanmadığını ve ölüm sebebinin otopsinin ardından netleşeceğini aktarıldı.

Japonya’da doğumlu olan ve Los Angeles kentinde büyüyen David Torrence, Amerika Birleşik Devletleri adına yarıştığı 2015 Toronto Panamerikan Oyunları’nda, erkekler 5000 metrede gümüş madalya kazanmıştı. Torrence, daha sonra Peru vatandaşlığına geçip katıldığı 2016 Rio Olimpiyatları’nda erkekler 5000 metrede final koşmuş ve yarışı 15. sırada tamamlamıştı.

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