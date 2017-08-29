Özel çocuklar, Milli Takım kampında

Avrasya Özel Çocuklar Derneği'nde eğitim gören çocuklar, TFF'nin Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde futbolcularla buluştu.

Avrasya Özel Çocuklar Derneği’nde eğitim gören çocuklar, TFF’nin Beykoz-Riva’daki idari merkezinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun konuğu oldu.

TFF’nin davetlisi olarak Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ni misafiri olan çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, TFF Başkanvekili Ali Dürüst, Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu ve Ali Düşmez, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve A Milli Takım oyuncuları ile bir araya geldi. Son dakika! Mircea Lucescu basın toplantısı düzenledi İlgili Haberi Oku

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, davetliler ve futbolcular çocuklar ile sohbet ederken bol bol hatıra fotoğrafı da çekildi. Avrasya Özel Çocuklar Derneği’nde eğitim gören çocuklar, 5 Eylül’de Eskişehir Yeni Stadyumu’ndaki Hırvatistan müsabakasını da Türkiye Futbol Federasyonu’nun konuğu olarak tribünden izleyecek.