Oğuzhan’ı milli takıma aldıran o isim!

Oğuzhan Özyakup'un Cuma günü açıklanan A Milli Takım kadrosunda yer almamasının ardından büyük tepki oluşmuştu. Pazartesi günü ise Beşiktaşlı futbolcu kampa dahil edildi. Bu kararın değişmesinde TFF Milli Takımlardan sorumlu yönetici olan Ali Dürüst'ün etkili olduğu iddia edildi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun Oğuzhan Özyakup konusunda yaşadığı açmazın perde arkasında yaşananlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Lucescu’nun ilk açıklanan A Milli Takım kadrosunda Oğuzhan’a yer vermemesi ve aradan geçen üç gün sonra Oğuzhan’ı yeniden A Milli Takım’a davet etmesinde Milli Takımlardan sorumlu yönetici Ali Dürüst’ün olduğu iddia edildi.

Sporx’in haberine göre; Lucescu’nun kararını açıklamasının ardından kamuoyunda oluşan büyük tepkinin ardından devreye giren Dürüst, Lucescu ile bir görüşme yaparak kritik Ukrayna ve Hırvatistan maçları öncesinde hem milli takım hem de kamuoyunda “birlik ve beraberliğin” bozulmaması ve iyi bir sinerji yaratılması için Oğuzhan’ın A Milli Takım’a alınmasını talep ettiği öğrenildi.

Dürüst’ün bu talebini değerlendiren Lucescu, yardımcısı Tayfur Havutçu ile de yaptığı görüşmenin ardından Oğuzhan ile ilgili yeni kararını A Milli Takım İletişim Komitesi ile paylaştı ve gereken duyuru yapıldı.

14 Ağustos: Beşiktaş’ın kampını ziyaret eden Lucescu, Oğuzhan ile de bir görüşme yaptı ve “A Milli Takım kampında görüşürüz” mesajını verdi.

18 Ağustos: Beşiktaş’ın Kasımpaşa ile oynadığı maçı tribünden izleyen Lucescu, Oğuzhan’ın performansını beğenmediği ve bu durumu yardımcısı Tayfur Havutçu ile beraber yaptığı analizlerde de paylaştı.

25 Ağustos: A Milli Takım’ın kader niteliğindeki Ukrayna ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosuna Oğuzhan Özyakup çağırılmadı. Ozzy’nin davet edilmemesi kamuoyunda çok büyük bir infial yarattı.

26 Ağustos: Beşiktaş – Bursaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Oğuzhan, “”Geçen hafta hocamızla tanışma fırsatımız oldu. Orada ‘Kampta görüşürüz’ konuşması geçti. Bu konuşmadan sonra insan ister istemez kararın arkasında farklı şeyler arar, aklıma başka şeyler geliyor” dedi.

28 Ağustos: Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, Ali Dürüst ile yaptığı görüşmenin ardından Oğuzhan Özyakup konusundaki kararını değiştirdi ve Ozzy’i yeniden A Milli Takım kadrosuna davet etti.