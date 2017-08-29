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Monaco, Jovetic’e imza attırdı

Geçen sezonun ikinci yarısının Sevilla'da kiralık geçiren Stevan Jovetic, Monaco'ya 4 yıllık imza attı.
16:4629 Ağustos 2017
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Monaco, Jovetic’e imza attırdı

Monaco, Mbappe’nin PSG’ye adım adım yaklaşmasının ardından forvete forvete ikinci takviyesini yaptı. Adama Diakhaby’nin ardından Jovetic de Monaco’ya imza attı.

Sezona 4’te 4 ile başlayan Monaco, Inter’den Karadağlı forveti renklerine bağladı. Bonservis bedeli açıklanmayan transferde Jovetic 4 yıllık imza attı.

Geçen sezon Sevilla ile 29 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 7 gol kaydederken 5 de asist yaptı.

Sezon başında Mbappe’ye verilen 10 numaralı formayı giyecek olan Jovetic, Monaco’da mutlu olduğunu söyleyerek, “Burada harika oyuncular var. Monaco’yu bu yüzden seçtim” dedi.

Etiketler
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